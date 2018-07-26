Губернатор Севастополя отозвал представителя из заксобрания

"Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов законодательного собрания Севастополя, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации . Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из заксобрания. Работа с представительной властью будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством. Руководителям органов исполнительной власти поручаю руководствоваться данным указом при осуществлении полномочий", — приводит слова Овсянникова пресс-служба.

Указ об отзыве был подписан 24 июля, сообщили в пресс-службе. Решение было принято ввиду «неконструктивного подхода части депутатов» заксобрания «в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города», отметили в правительстве.

В ходе сессии регионального парламента 24 июля депутаты несколько раз отказали в предоставлении слова представителю губернатора Михаилу Вавилову. Вавилов, возглавляющий правовое управление правительства Севастополя, является представителем губернатора в парламенте с октября 2016 года.