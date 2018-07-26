Ещё
Губернатор Севастополя отозвал представителя из заксобрания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Севастополя отозвал представителя из заксобрания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил депутатов законодательного собрания в неконструктивной работе и отозвал из парламента своего представителя, сообщает пресс-служба главы республики.
"Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов законодательного собрания Севастополя, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из заксобрания. Работа с представительной властью будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством. Руководителям органов исполнительной власти поручаю руководствоваться данным указом при осуществлении полномочий", — приводит слова Овсянникова пресс-служба.
Указ об отзыве был подписан 24 июля, сообщили в пресс-службе. Решение было принято ввиду «неконструктивного подхода части депутатов» заксобрания «в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города», отметили в правительстве.
В ходе сессии регионального парламента 24 июля депутаты несколько раз отказали в предоставлении слова представителю губернатора Михаилу Вавилову. Вавилов, возглавляющий правовое управление правительства Севастополя, является представителем губернатора в парламенте с октября 2016 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение