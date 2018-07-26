Мэрия оспорит решение суда о восстановлении в должности уволенного главы района

Глава Дзержинского района Александр Полищук был уволен 23 февраля 2018 года после скандала вокруг 1000 неучтенных голосов, выявленных при подведении итогов предварительного голосования горожан по выбору объектов для благоустройства. Новым главой района мэр Анатолий Локоть 14 марта назначил Сергея Жирова, прежде работавшего в должности начальника управления мэрии Новосибирска (ранее Жиров возглавлял «Новосибирский приборостроительный завод»).

Однако уволенный со скандалом экс-глава района Александр Полищук подал в суд на мэрию. Суд решил признать незаконным распоряжение мэрии Новосибирска о прекращении трудового договора с Полищуком А. И. и решил восстановить его в должности главы администрации Дзержинского района, а также взыскать с мэрии в пользу Полищука выплату среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда.

«Мэрия будет опротестовывать решение суда, — сказал сегодня, 26 июля, на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы анализировали ситуацию с нашими юридическими службами, ошибок за собой не видим. Да, суд принял решение, но у нас есть право апеллировать (решение суда). Во всяком случае, изменять свое решение я не намерен».

По мнению мэра, в администрации Дзержинского района сегодня сложилась нормальная рабочая обстановка: «Руководитель, которого я назначил, Сергей Николаевич Жиров, на мой взгляд, справляется с поставленными задачами, поэтому я не вижу смысла менять свое решение».