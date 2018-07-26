НТМК грозит штраф за загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле

Департамент Росприроднадзора по УрФО намерен привлечь к административной ответственности АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на запрос члена Общественной палаты Свердловской области Андрея Волегова.

В документе сказано, что с 13 июня по 10 июля 2018 года ведомством была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было обнаружено два нарушения.

Планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностного лица по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ , — сообщается в ответе.

Часть 3 статьи 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух) предусматривает для должностных лиц наказание в виде штрафа от 1 до 2-х тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.