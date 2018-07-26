В Воронежской области старушка едва не погибла, попав в ловушку в лесу 

Вести Воронеж: последние новости

Неправда ваша. Ректор и профессор ВГУ поспорили об эффективности управления вузом

Многомиллионный долг УК «Созвездие» перед «Воронежтеплосетью» привёл к уголовному делу

Стало известно, когда и как в Воронеже избавятся от неприятного запаха очистных