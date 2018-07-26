В Воронежской области старушка едва не погибла, попав в ловушку в лесу 

Пенсионерка застряла в развилке дерева. Пенсионерка едва не погибла, угодив в развилку дерева днём среды, 25 июля. Женщина решила прогуляться по лесу, пока её дочь собирает грибы. Однако к машине, у которой с дочерью договорились встретиться, старушка не вернулась, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье». Дочь забила тревогу. Вместе с добровольцами на поиски выехали кинологи, на месте уже работали сотрудники бобровского отделения полиции и лискинский экипаж ПСС МЧС. Пенсионерку заметил один из родственников заметил в 600 м от места пропажи. Она лежала неподвижно, а нога застряла в развилке деревьев. Самостоятельно двигаться старушка уже не могла. К немедленной эвакуации подключились сотрудники МЧС, пробравшись через лес на служебном «УАЗе». Женщину освободили и передали врачам. Екатерина Трещикова