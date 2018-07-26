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На волгоградском «Химпроме» возродят производство карбида кальция
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На волгоградском «Химпроме» возродят производство карбида кальция 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Площадку по производству карбида кальция возрождают на заводе «Химпром» в Волгограде — первый этап планируют запустить до конца 2018 года. Выход на проектную мощность намечен на 2019-2020 годы.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, Волгоградский электрометаллургический комбинат на площадке бывшего «Химпрома» будет выпускать 72 тысячи тонн карбида в год. В восстановление производства вложат пять-семь миллионов долларов
«Будем запускать производство в два этапа — 36 тысяч тонн карбида кальция начнем выпускать на первом этапе, и столько же после завершения второго. Планируем также заняться ферросилицием. Уже направили обращение потенциальным потребителям: есть предварительные договоренности на поставки 10 тысяч тонн карбида — это хороший результат», — отметил гендиректор компании-инвестора «GTM One» Александр Шведов.
Для подготовки к пуску производства карбида кальция проводится оценка состояния зданий и техоборудования, началась подготовка помещений, а также транспортных систем и коммуникаций. Идут переговоры с поставщиками сырья.
Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест.
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