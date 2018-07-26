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В Великом Новгороде археологи нашли фрагмент волынки XIV века
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В Великом Новгороде археологи нашли фрагмент волынки XIV века 

ТАСС 28 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Деталь волынки XIV века обнаружили археологи на Знаменском раскопе в Великом Новгороде. Это открытие стало вторым случаем находки средневековой волынки на территории России, сообщил в среду ТАСС научный сотрудник института археологии РАН Олег Олейников.
"В Старой Руссе в 2015 году тоже обнаружили игровую трубку от волынки XIV века. У нас вторая находка, относящаяся к волынке XIV века, но новгородская волынка более ранняя, хоть и на несколько десятилетий — это первая половина XIV века, а в Старорусской экспедиции была вторая половина", — рассказал собеседник агентства и добавил, что внешне найденная часть древнего инструмента напоминает мундштук.
Он добавил, что догадки археологов о принадлежности находки именно к волынке, подтвердил профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства Ульрих Моргенштерн.
"Похоже, что это новейшая музыкальная сенсация", — отметил он в письме к археологам после знакомства с новгородской находкой. «Это часть инструмента, вставленная непосредственно в мех и прикрепленная веревкой. В штоки вставляют надувательную или игральную трубку — в данном случае, скорее мелодическую», — добавил профессор.
Фрагмент волынки нашли на Знаменском раскопе, который располагается на месте строительства жилого дома, уже исследованы слои XIV-XX вв. С начала сезона археологи обнаружили более 600 находок из черного и цветных металлов, кости, камня, стекла, янтаря, бересты, дерева и кожи. Здесь же историки нашли свидетельства двух усадеб зажиточных владельцев XVI века. Работы проводит отряд Новгородской археологической экспедиции ИА РАН.
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