Григорий Лепс станцевал лезгинку в аэропорту Баку 

Продюсер Иосиф Пригожин запечатлел на видео танцующего лезгинку Григория Лепса. Ролик он опубликовал в социальной сети Instagram. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Музыкальный конкурс «Жара» стартовал 26 июля в Баку. Прилетевших звезд встретили в городском аэропорту танцоры в национальных костюмах. Они приглашали исполнить с ними традиционный танец. Певец Григорий Лепс от веселья не отказался. Лезгинку звезды успел заснять на видео Иосиф Пригожин. Публикацию в соцсетях он подписал: «Танцуют все!» Позже к танцующим присоединились дочь музыканта Инга и телеведущая Яна Кошкина.