Хозяева нового фанерного комбината пришли в восторг от приема инвесторов в Костроме 

Представители ООО «УК „Сегежа Групп“, которые собираются строить в Костромской области крупный фанерный комбинат, обозначили сроки начала работ, узнал KOSTROMA.TODAY. Накануне прошел инвестиционный совет, на котором обсуждались детали проекта.
Напомним, завод появится в Галиче.
»Строительство комбината — это создание более 600 рабочих мест. Объем инвестиций — 8,8 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе областной администрации.
Как мы уже рассказывали, о строительстве комбината губернатор Сергей Ситников договорился в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге с председателем Совета директоров ПАО «АФК „Система“ и участником списка миллиардеров Forbes Владимиром Евтушенковым. Как рассказали корреспонденту KT источники, губернатор смог убедить предпринимателя в том, что завод выгодно построить именно в нашем регионе. Хотя „Система“ рассматривала и другие варианты.
Инвестору пообещали поддержку: применение пониженной ставки по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, отчислениям во внебюджетные фонды.
»Мы работаем в шести регионах, и могу сказать, что здесь — наибольшее встречное движение. Я, как руководитель профильного департамента, поставил бы Кострому в этом плане на первое место», — подчеркнул накануне директор по взаимодействию с органами государственной власти «Сегежа Групп» Николай ИВАНОВ (цитата по пресс-службе областной администрации).
Производство хотят запустить к 2021 году.