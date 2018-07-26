Хозяева нового фанерного комбината пришли в восторг от приема инвесторов в Костроме

Представители ООО «УК „Сегежа Групп“, которые собираются строить в Костромской области крупный фанерный комбинат, обозначили сроки начала работ, узнал KOSTROMA.TODAY. Накануне прошел инвестиционный совет, на котором обсуждались детали проекта.

Напомним, завод появится в Галиче.

»Строительство комбината — это создание более 600 рабочих мест. Объем инвестиций — 8,8 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Инвестору пообещали поддержку: применение пониженной ставки по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, отчислениям во внебюджетные фонды.

»Мы работаем в шести регионах, и могу сказать, что здесь — наибольшее встречное движение. Я, как руководитель профильного департамента, поставил бы Кострому в этом плане на первое место», — подчеркнул накануне директор по взаимодействию с органами государственной власти «Сегежа Групп» Николай ИВАНОВ (цитата по пресс-службе областной администрации).

Производство хотят запустить к 2021 году.