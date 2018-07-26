Полиция в Подмосковье изъяла из подпольного цеха на птицефабрике 20 тыс. флаконов с поддельными духами

Сотрудники полиции в Щелковском районе пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактных духов, размещавшегося на территории птицефабрики. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По словам собеседницы агентства, при осмотре цеха правоохранители обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией, имитирующей изделия известных мировых брендов. Духи имели признаки подделки: некачественную упаковку, размытые штрихкоды, отсутствие стикеров на русском языке, обязательных для продажи импортной продукции на территории РФ

«Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тыс. флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тыс. литров спирта, свыше 100 тыс. единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии», — сказала Т. Петрова.