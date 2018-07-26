В Москве раскрыли банду педофилов

Одного из них задержали с поличным, остальные в розыске.

У москвича дома нашли жесткие диски с детской порнографией. Всего несколько десятков роликов. На записях присутствовал сам хозяин квартиры и ещё трое мужчин.

На допросе выяснилось, что они знакомились с подростками, снимали с ними видео, иногда оплачивая работу, иногда — нет. Готовые материалы частично шли на продажу. Таким бизнесом банда занималась около двух лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Трое подельников арестованного москвича сейчас в бегах. Их разыскивает полиция.