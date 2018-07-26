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В Москве раскрыли банду педофилов
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В Москве раскрыли банду педофилов 

News.ru 33 минуты назад
Одного из них задержали с поличным, остальные в розыске.
У москвича дома нашли жесткие диски с детской порнографией. Всего несколько десятков роликов. На записях присутствовал сам хозяин квартиры и ещё трое мужчин.
На допросе выяснилось, что они знакомились с подростками, снимали с ними видео, иногда оплачивая работу, иногда — нет. Готовые материалы частично шли на продажу. Таким бизнесом банда занималась около двух лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Трое подельников арестованного москвича сейчас в бегах. Их разыскивает полиция.
Ранее News.ru писал о трагедии в Серпухове, где местный житель изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
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