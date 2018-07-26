В Подмосковье на птицефабрике нашли нелегальный цех по производству духов

"Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов", — сказала она.

По словам Петровой, у найденных духов была некачественная упаковка, размытые штрих-коды. Также отсутствовали стикеры на русском языке, обязательные для продажи импортной продукции на территории страны.

"Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии", — отметила Петрова.

Как отметила начальник пресс-службы ведомства, ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.