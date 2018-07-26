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«Наизнанку» 

Собака.ru 37 минут назад
Фото: Собака.ru
Шанс запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда: до 27 июля фонд «Со-единение» проводит всероссийский онлайн-флешмоб #Наизнанку для помощи слепоглухим людям. Арсенал принимает участие в этой акции, чтобы как можно больше людей узнало о проблемах слепоглухих.
С 27 июня по 27 июля фонд «Со-единение» проводит всероссийский онлайн-флешмоб #Наизнанку для помощи слепоглухим людям. Посмотрите видео, в котором на жестовом языке рассказывается о сути флешмоба. Его снял клуб «Арсенал. Жесты» специально в рамках флешмоба.
Рассказываем, как стать участником акции и помочь глухонемым людям:
1) С 27 июня по 27 июля надеть любую вещь наизнанку;
2) Выложить фото или видео в таком виде с хештегами #наизнанку #слепоглухие #фондсоединение;
3) Передать эстафету друзьям и знакомым, чтобы как можно больше людей узнали о слепоглухих.
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Фото: Архив пресс-служб.
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