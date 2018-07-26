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Отдыхающие в «Баден-Баден» летний сезон проведут без бассейна
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Отдыхающие в «Баден-Баден» летний сезон проведут без бассейна 

Уральский меридиан 39 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Бассейн на базе отдыха «Баден-Баден» закрыт на 90 суток. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.
Кетовский районный суд по материалам проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском, Белозерском районах вынес постановление о закрытии плавательного бассейна базы отдыха ООО «Новый источник „Баден-Баден“ Кетовский район, д. Лукино, микрорайон Европейский.
В адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области поступила жалоба, ставшая основание для проведения проверки с отбором проб воды для лабораторного исследования из бассейна горячего источника.
Как уточнили ИА „Уральский меридиан“ в пресс-службе надзорного ведомства, согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ в пробе воды обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, превышение по содержанию хлоридов и несоответствие по показателю хлороформ и формальдегид. Установлено, что обеззараживание воды в бассейне проводилось некачественно, что не соответствует СанПиН 2.1.2.1188-03 „Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества“. Данные нарушения могут привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, массовых отравлений среди населения и представляют угрозу для здоровья отдыхающих.
В отношении базы отдыха был составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и передан на рассмотрение в Кетовский районный суд. 25 июля 2018 года судом назначено приостановление деятельности плавательного бассейна сроком на 90 суток. Постановление вступило в силу немедленно.
Фото с сайта ozerator.ru, база отдыха „Баден-Баден“
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