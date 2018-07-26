Отдыхающие в «Баден-Баден» летний сезон проведут без бассейна

Бассейн на базе отдыха «Баден-Баден» закрыт на 90 суток. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Кетовский районный суд по материалам проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском, Белозерском районах вынес постановление о закрытии плавательного бассейна базы отдыха ООО «Новый источник „Баден-Баден“ Кетовский район, д. Лукино, микрорайон Европейский.

В адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области поступила жалоба, ставшая основание для проведения проверки с отбором проб воды для лабораторного исследования из бассейна горячего источника.

Как уточнили ИА „Уральский меридиан“ в пресс-службе надзорного ведомства, согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ в пробе воды обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, превышение по содержанию хлоридов и несоответствие по показателю хлороформ и формальдегид. Установлено, что обеззараживание воды в бассейне проводилось некачественно, что не соответствует СанПиН 2.1.2.1188-03 „Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества“. Данные нарушения могут привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, массовых отравлений среди населения и представляют угрозу для здоровья отдыхающих.

В отношении базы отдыха был составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и передан на рассмотрение в Кетовский районный суд. 25 июля 2018 года судом назначено приостановление деятельности плавательного бассейна сроком на 90 суток. Постановление вступило в силу немедленно.

Фото с сайта ozerator.ru, база отдыха „Баден-Баден“