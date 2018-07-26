Сотрудник скалодрома в Петербурге рассказал, почему подросток упал с высоты

Банальной ошибкой объяснил сотрудник экстрим-парка «Энергия высоты» падение подростка с высоты семи метров, которое произошло 25 июля около 21:30 часов.

В спортивно-развлекательном комплексе на Софийской улице, дом 14 подросток сорвался со скалодрома с высоты примерно двух этажей. По данным представителей экстренных служб, 17-летний молодой человек сломал нос, получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Как посетитель экстрим-парка мог сорваться Пятому каналу рассказал один из сотрудников экстрим-центра.

— Из-за чего этого могло произойти? Плохая страховка? Или шлема не было?

— Нет, только если без страховки полез.

— А как такое может быть, что без страховки пустят?

— Всегда же можно отвлечься, и без страховки полез случайно.

— Ну как так, полез без страховки?

— Это ошибка.

— А инструкторы где?

— Инструкторы есть, но не всегда возможно успеть, — ответил работник скалодрома.

Между тем, жители Санкт-Петербурга выяснили, что спортивно-развлекательный центр «Энергия высоты», где в среду 25 июля с высоты семи метров сорвался подросток, — продолжает предоставлять услуги посетителям.

Петербурженка пришла в экстрим-парк днем 26 июля и сказала, что хочет отпраздновать там день рождения. Сотрудник ответил, что праздник можно провести после 18 часов вечера.

На сайте скалодрома указано, что с понедельника по четверг комплекс работает с 18:00 до 23:00, а с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00. Очевидно, что страшный инцидент с молодым человеком не повлиял на работу спортивного центра.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мать подростка, упавшего со скалодрома в Петербурге, рассказала о состоянии сына.