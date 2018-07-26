Скалодром в Петербурге, где с высоты сорвался подросток, продолжает работать

Жители Санкт-Петербурга выяснили, что спортивно-развлекательный центр «Энергия высоты», где в среду 25 июля с высоты семи метров сорвался подросток, — продолжает предоставлять услуги посетителям.

Петербурженка пришла в экстрим-парк днем 26 июля и сказала, что хочет отпраздновать там день рождения. Сотрудник ответил, что праздник можно провести после 18 часов вечера.

На сайте скалодрома указано, что с понедельника по четверг комплекс работает с 18:00 до 23:00, а с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00. Очевидно, что страшный инцидент с молодым человеком не повлиял на работу спортивного центра.

Как стало известно Пятому каналу, 25 июля около 21:30 в спортивно-развлекательном комплексе на Софийской улице, дом 14 подросток сорвался со скалодрома с высоты 7 метров, что примерно равняется двум этажам.

По данным представителей экстренных служб, 17-летний молодой человек сломал нос, получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Как посетитель экстрим-парка мог сорваться и сработала ли страховка — сотрудникам полиции еще предстоит выяснить.