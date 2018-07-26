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В Красноярске нет ни одного безопасного пляжа
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В Красноярске нет ни одного безопасного пляжа 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Купальный сезон подходит к концу, а на территории Красноярска нет безопасных пляжей, сообщили в Управление Роспотребнадзора.
По данным санитарных врачей, на текущий момент ни один пляж не имеет санитарно-эпидемиологического заключения и не является безопасным. Так, на днях в выдаче разрешения было отказано еще одной фирме, осуществляющей эксплуатацию искусственного водоема в районе карьера ПГС «Терентьевский». По результатам проверки, данный пляж не соответствует гигиеническим требованиям по качеству воды и почвы по микробиологическим показателям.
Специалисты советуют красноярцам не рисковать здоровьем и отказаться от отдыха на таких пляжах.
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