В Красноярске нет ни одного безопасного пляжа

Купальный сезон подходит к концу, а на территории Красноярска нет безопасных пляжей, сообщили в Управление Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, на текущий момент ни один пляж не имеет санитарно-эпидемиологического заключения и не является безопасным. Так, на днях в выдаче разрешения было отказано еще одной фирме, осуществляющей эксплуатацию искусственного водоема в районе карьера ПГС «Терентьевский». По результатам проверки, данный пляж не соответствует гигиеническим требованиям по качеству воды и почвы по микробиологическим показателям.

Специалисты советуют красноярцам не рисковать здоровьем и отказаться от отдыха на таких пляжах.