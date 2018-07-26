Ещё
Суд удовлетворил массовый иск рабочих к «Домашней птице»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд удовлетворил массовый иск рабочих к «Домашней птице» 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Ливенский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск 35 рабочих к ООО «Производственное объединение „Домашняя птица“. В их пользу решено взыскать задолженность по заработной плате, проценты за задержку выплат, компенсацию морального вреда, всего около 1,1 млн рублей.
Люди не получали заработную плату с апреля по май, были уволены, но расчета не дождались. В подтверждение суду истцами представлены трудовые договоры, расчетные листы, трудовые книжки. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил.
По данным kartoteka.ru, ООО „ПО „Домашняя птица“ зарегистрировано в октябре 2017 года в Москве. Уставный капитал — 1 млн рублей. Амбициозные предприниматели собирались возродить производство птицы в Ливенском районе. В 2018 году компании предъявлено 11 исков на общую сумму 28 млн рублей.
Напомним, Ливенский птицесовхоз прекратил свое существование в середине девяностых. Возродить предприятие пытались несколько инвесторов. Сначала потерпела неудачу московская фирма „Птичий дворик“, далее реанимировало производство ООО „Белый фрегат“. В декабре 2017 года пришло ООО „ПО Домашняя птица“. Теперь эстафета передана очередным москвичам — ООО „Продмит“. База птицефабрики продана в июле за 128 миллионов рублей.
Сообщение Суд удовлетворил массовый иск рабочих к „Домашней птице“ появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Поисковики орловского отряда «Лиза Алерт» приглашают на учения Компания «Орёл Нобель-Агро» открыла в Новосиле элеватор на 30 тонн зерна Орловец напал на полицейского со спины и получил уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
Оружию «Судного дня» нашли ответ69
Москва ответила США на крымскую провокацию391
Российских дачников ждет неприятный сюрприз80
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»222
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение