Суд удовлетворил массовый иск рабочих к «Домашней птице»

Ливенский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск 35 рабочих к ООО «Производственное объединение „Домашняя птица“. В их пользу решено взыскать задолженность по заработной плате, проценты за задержку выплат, компенсацию морального вреда, всего около 1,1 млн рублей.

Люди не получали заработную плату с апреля по май, были уволены, но расчета не дождались. В подтверждение суду истцами представлены трудовые договоры, расчетные листы, трудовые книжки. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил.

По данным kartoteka.ru, ООО „ПО „Домашняя птица“ зарегистрировано в октябре 2017 года в Москве . Уставный капитал — 1 млн рублей. Амбициозные предприниматели собирались возродить производство птицы в Ливенском районе. В 2018 году компании предъявлено 11 исков на общую сумму 28 млн рублей.

Напомним, Ливенский птицесовхоз прекратил свое существование в середине девяностых. Возродить предприятие пытались несколько инвесторов. Сначала потерпела неудачу московская фирма „Птичий дворик“, далее реанимировало производство ООО „Белый фрегат“. В декабре 2017 года пришло ООО „ПО Домашняя птица“. Теперь эстафета передана очередным москвичам — ООО „Продмит“. База птицефабрики продана в июле за 128 миллионов рублей.