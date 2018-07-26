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В Воронеже исчезли подростки 13 и 17 лет
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В Воронеже исчезли подростки 13 и 17 лет 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Пётр Рошташ и Артур Сапеску ушли из дома ещё 23 июля. Волонтёры попросили помощи воронежцев в поисках 13-летнего Петра Рошташа и 17-летнего Артура Сапеску. Ребята ушли из дома на улице Беговой в Коминтерновском районе ещё в понедельник, 23 июля, и обратно не вернулись, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Парни ранее не пропадали, уточнили волонтёры. Пётр Рошташ ростом 165 см, он среднего телосложения, у него чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения был в синей куртке, синих джинсах и кроссовках, с рюкзаком. Артур Сапеску ростом 180 см, среднего телосложения у него так же чёрные волосы и карие глаза. Был в белой майке, серых шортах и белых кроссовках. Всех, кто видел подростков после 23 июля, попросили позвонить по телефонам 02 (полиция), 112 (служба спасения) или 8-800-700-54-52 (волонтёры). Екатерина Трещикова
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