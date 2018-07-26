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«Спорт-ФМ» меняет формат из-за финансовых проблем
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«Спорт-ФМ» меняет формат из-за финансовых проблем 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
По его словам, на данный момент готовится сетка вещания, более половины займет молодежная музыка, рэп, хип-хоп. Также штат сотрудников будет сокращен. Точное количество работников, которые останутся на местах, еще не известны. Роман Емемлянов объяснил, что вложенные крупные затраты в радиостанцию не оправдались. Сотрудники получали не большие зарплаты. Всего вложено в развитие около миллиарда рублей. Смена формата уже одобрена Роскомнадзором. Слушатели радиостанции уже отреагировали на данные заявления. И в основном негативно и с сожалением, пишет tjournal.ru.
Какой же позор! Я и моя подруга Саша Лыскова проработали на Спорт ФМ больше 10-ти лет. Как и многие наши друзья. 3 года мы получали зарплату 10 тысяч рублей. Но любили это место всем своим сердцем. Ну а сегодня руководство даже не приехало на собрание!https://t.co/8v8oeE4tRE — Софья Тартакова (@CentralCourt) 25 июля 2018 г.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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