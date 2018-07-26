Благодаря нарушителям Кострома в этом году стала чище

Обязательные работы для нарушителей позволили сделать Кострому чище и уютней. Люди, преступившие закон, отбыли свое наказание и занимались полезной деятельностью, сообщает городская администрация.

В летнее время нарушителей направляют на несколько видов работ: благоустройство, уборка и озеленение территорий города, парков и мест массового отдыха, уборка мест погребения. Зимой их отправляют на расчистку общественных мест от снега и наледи.

Всего за последние полгода в муниципальных учреждениях бесплатно работали на благо города 117 нарушителей. Они провели на работах 23 тысячи 780 часов.

Сейчас наказание отбывают 78 должников.