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Благодаря нарушителям Кострома в этом году стала чище
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Благодаря нарушителям Кострома в этом году стала чище 

k1news.ru 47 минут назад
Фото: k1news.ru
Обязательные работы для нарушителей позволили сделать Кострому чище и уютней. Люди, преступившие закон, отбыли свое наказание и занимались полезной деятельностью, сообщает городская администрация.
В летнее время нарушителей направляют на несколько видов работ: благоустройство, уборка и озеленение территорий города, парков и мест массового отдыха, уборка мест погребения. Зимой их отправляют на расчистку общественных мест от снега и наледи.
Всего за последние полгода в муниципальных учреждениях бесплатно работали на благо города 117 нарушителей. Они провели на работах 23 тысячи 780 часов.
Сейчас наказание отбывают 78 должников.
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