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Медицинская авиация в Москве продолжит работу в круглосуточном режиме после ЧМ
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Медицинская авиация в Москве продолжит работу в круглосуточном режиме после ЧМ 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Медицинская авиация в Москве будет работать круглосуточно на регулярной основе после чемпионата мира. Об этом в четверг сообщается на информационном сайте мэра Москвы.
"Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых — спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации", — приводятся на портале слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Ранее медицинские вертолеты совершали вылеты только в светлое время суток. С июня санитарная авиация начала работать круглосуточно. Такой режим должен был сохраняться в течение полутора месяцев — на время проведения чемпионата мира. После его окончания планировалось принять решения о целесообразности продолжения круглосуточной работы на постоянной основе.
С начала года санитарные вертолеты эвакуировали 450 человек.
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