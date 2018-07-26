Медицинская авиация в Москве продолжит работу в круглосуточном режиме после ЧМ

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Медицинская авиация в Москве будет работать круглосуточно на регулярной основе после чемпионата мира. Об этом в четверг сообщается на информационном сайте мэра Москвы.

"Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых — спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации", — приводятся на портале слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна

Ранее медицинские вертолеты совершали вылеты только в светлое время суток. С июня санитарная авиация начала работать круглосуточно. Такой режим должен был сохраняться в течение полутора месяцев — на время проведения чемпионата мира. После его окончания планировалось принять решения о целесообразности продолжения круглосуточной работы на постоянной основе.

С начала года санитарные вертолеты эвакуировали 450 человек.