Инопланетянин из чилийской пустыни оказался недоношенным ребенком 

Команда Международного журнала палеопатологии установила природу происхождения «инопланетного» скелета, обнаруженного в чилийской пустыне Атакама около 15 лет назад. Эксперты выяснили, что комплект костей по имени Ата — 15-недельный плод человека. Вероятно, у матери произошел выкидыш, поскольку у «ребенка» нет плавающих ребер, развивающихся на более поздних сроках. Также у найденных останков — вытянутый и не сформированный до конца череп.
Ранее возникало множество версий о происхождении Аты. Конспирологи сразу же заявили, что это — скелет инопланетянина, оказавшегося на Земле после крушения корабля, пишет Daily Star.
Ату обнаружили 19 октября 2003 года во время поиска исторических артефактов. Возле одной из заброшенных церквей археолог подобрал сверток ткани с костями. Длина скелета не превышает 15 сантиметров, передает "Уралинформбюро".