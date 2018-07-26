Инопланетянин из чилийской пустыни оказался недоношенным ребенком

Команда Международного журнала палеопатологии установила природу происхождения «инопланетного» скелета, обнаруженного в чилийской пустыне Атакама около 15 лет назад. Эксперты выяснили, что комплект костей по имени Ата — 15-недельный плод человека. Вероятно, у матери произошел выкидыш, поскольку у «ребенка» нет плавающих ребер, развивающихся на более поздних сроках. Также у найденных останков — вытянутый и не сформированный до конца череп.

Ранее возникало множество версий о происхождении Аты. Конспирологи сразу же заявили, что это — скелет инопланетянина, оказавшегося на Земле после крушения корабля, пишет Daily Star