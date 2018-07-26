Ещё
Инопланетянин из чилийской пустыни оказался недоношенным ребенком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инопланетянин из чилийской пустыни оказался недоношенным ребенком 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Команда Международного журнала палеопатологии установила природу происхождения «инопланетного» скелета, обнаруженного в чилийской пустыне Атакама около 15 лет назад. Эксперты выяснили, что комплект костей по имени Ата — 15-недельный плод человека. Вероятно, у матери произошел выкидыш, поскольку у «ребенка» нет плавающих ребер, развивающихся на более поздних сроках. Также у найденных останков — вытянутый и не сформированный до конца череп.
Ранее возникало множество версий о происхождении Аты. Конспирологи сразу же заявили, что это — скелет инопланетянина, оказавшегося на Земле после крушения корабля, пишет Daily Star.
Ату обнаружили 19 октября 2003 года во время поиска исторических артефактов. Возле одной из заброшенных церквей археолог подобрал сверток ткани с костями. Длина скелета не превышает 15 сантиметров, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
На Алтае школьница с улыбкой зарубила и расчленила котенка Опубликовано видео крушения самолета в Подмосковье "Мужики с Уралвагонзавода" выступили против пенсионной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип365
Оружию «Судного дня» нашли ответ72
Москва ответила США на крымскую провокацию397
Российских дачников ждет неприятный сюрприз82
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»226
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение