За Ростовом-на-Дону закрепили статус региональной столицы

Заксобрание Ростовской области приняло закон о статусе административного центра региона.

«Ростов-на-Дону является историческим, культурным, научным, торговым и промышленным центром Ростовской области. Здесь расположены органы госвласти, аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ЮФО, консульства ряда стран. В этом очевидное отличие Ростова от других городов региона» — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ищенко

Новый закон закрепил за Ростовом-на-Дону ряд дополнительных функций. Это создание условий для деятельности органов госвласти; содействие в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания гостей города; сохранение его исторического облика; создание условий для проведения масштабных мероприятий и т.д.

Эти функции город выполнял и раньше. Отдельный закон позволит при их осуществлении оказывать городу дополнительную помощь в виде субсидий.