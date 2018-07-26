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За Ростовом-на-Дону закрепили статус региональной столицы
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За Ростовом-на-Дону закрепили статус региональной столицы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Ростовской области приняло закон о статусе административного центра региона.
«Ростов-на-Дону является историческим, культурным, научным, торговым и промышленным центром Ростовской области. Здесь расположены органы госвласти, аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ЮФО, консульства ряда стран. В этом очевидное отличие Ростова от других городов региона» — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ищенко.
Новый закон закрепил за Ростовом-на-Дону ряд дополнительных функций. Это создание условий для деятельности органов госвласти; содействие в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания гостей города; сохранение его исторического облика; создание условий для проведения масштабных мероприятий и т.д.
Эти функции город выполнял и раньше. Отдельный закон позволит при их осуществлении оказывать городу дополнительную помощь в виде субсидий.
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