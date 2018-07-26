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Статус Ростова-на-Дону как административного центра закрепят законодательно
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Статус Ростова-на-Дону как административного центра закрепят законодательно 

Деловое сообщество 49 минут назад
Сегодня, 26 июля, в рамках последнего для пятого созыва заседания Законодательного собрания Ростовской области депутаты рассмотрят законопроект, который закрепляет статус Ростова-на-Дону как административного центра региона. Как передает «Эксперт-ЮГ» со ссылкой на слова спикера донского парламента Александра Ищенко, документ планируется принять в рамках первого чтения.
В ходе разработки законопроекта авторы ориентировались на мартовское послание Президента РФ Федеральному собранию, а также на Стратегию-2030. Принятие нового положения закрепит за донской столицей ряд дополнительных функций, в частности, создание условий для деятельности федеральных и областных органов власти, содействие в организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания граждан прибывающих в мегаполис; сохранение его исторического облика; создание условий для проведения международных, российских и областных мероприятий. Александр Ищенко отметил, что Ростов-на-Дону и сейчас выполняет часть этих функций, однако законопроект предполагает выделение бюджетных субсидий по ряду статей расходов.
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