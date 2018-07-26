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В Костромской области живодеры закололи собаку ножом
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В Костромской области живодеры закололи собаку ножом 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Красносельском районе началась проверка по сообщению в социальной сети о том, что двое живодеров на улице закололи ножом собаку, сообщает областная прокуратура.
Страшное сообщение появилось в сети 10 июля. В нем идет речь о деревне Зайцево, где женщина и мужчина расправились с собакой, напавшей на их таксу.
Они, долго не думая, взяли нож и пошли резать горло песику, который потрепал их таксу. Причем бегала семейка и по очереди втыкали нож в бедняжку, — говорится в сообщении очевидцев.
Сведения об этом были направлена в отделение МВД по Красносельскому району. Информация, к сожалению, подтвердилась.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, правоохранители ищут очевидцев.
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