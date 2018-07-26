В Костромской области живодеры закололи собаку ножом

В Красносельском районе началась проверка по сообщению в социальной сети о том, что двое живодеров на улице закололи ножом собаку, сообщает областная прокуратура

Страшное сообщение появилось в сети 10 июля. В нем идет речь о деревне Зайцево, где женщина и мужчина расправились с собакой, напавшей на их таксу.

Они, долго не думая, взяли нож и пошли резать горло песику, который потрепал их таксу. Причем бегала семейка и по очереди втыкали нож в бедняжку, — говорится в сообщении очевидцев.

Сведения об этом были направлена в отделение МВД по Красносельскому району. Информация, к сожалению, подтвердилась.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, правоохранители ищут очевидцев.