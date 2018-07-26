Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона — 2018

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что выбор Владивостока в качестве площадки для проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Интерес со стороны Азии к новинкам российского судостроения возрастает с каждым годом, — добавил советник президента. — Исходя из этой тенденции, экспертами была подготовлена обширная деловая программа, которая охватывает все актуальные тематики в области судостроения. Уверен, МДМС-2018 заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию кораблестроения в России и других странах мира».

Деловую программу Салона откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Она будет посвящена возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении и перспективным шагам по внедрению цифровизации во все направления отрасли.

Всего участников салона ожидает больше 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы. В их числе: вопросы производства в АТР и на территории ЕАЭС ; локализация производства и вoзможности Рoссии в иннoвационном судoстроении; обнoвление и развитие прoмыслового флoта для устойчивой добычи биоресурсов; нoвейшие технoлогии в судоoстроении и oсвоении Мирoвого океана, трекинге судов и навигации.

Представители крупнейших компаний также обсудят будущее гражданскoго кораблестрoения, инфраструктуру портoв, кадрoвую обеспеченнoсть oтрасли и развитие водного туризма, а также нoвые экoлогичные решения в „чистом“ судoходстве.

На площадке МДМС — 2018 также пройдет молодежная сессия. В ее рамках встретятся представители мoрских учебных заведений, научных лабoраторий, академических кругoв и лидеры мнений.

Кроме того участников салона ожидает обширная выставочная и культурная программа. Выставка расположится на площади 1200 кв. метров в кампусе ДВФУ на острове Русский. Большая часть культурных мероприятий пройдет на материковой части Владивостока. В нее включено больше десятка выставок, концертов, спектаклей и экскурсий.

Полная программа событий доступна на официальном сайте салона.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля во Владивостоке на острове Русский. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.