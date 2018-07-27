В Тюменской области решили проблемы дольщиков

ТЮМЕНЬ , 27 июл — РИА Новости Тюменская область исключена из списка субъектов РФ , в которых имеются объекты незавершенного жилого строительства; за период 2010-2018 годы при содействии регионального правительства восстановлены жилищные права более 5,7 тысяч граждан, принимавших участие в долевом строительстве 75 домов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Тюменская область исключена из числа субъектов с недостроенными домами, об этом было объявлено во время Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве». Опыт регионов, в том числе и Тюменской области, успешно разрешивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться для тиражирования в других регионах", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что главное управление строительства Тюменской области совместно с администрациями муниципальных образований ведет постоянный мониторинг ситуации в строительной сфере. В настоящее время на контроле находятся три недостроенных многоквартирных дома, но в реестре пострадавших граждан участники строительства этих домов отсутствуют. На всех объектах ведутся строительные работы, часть из них имеют высокую степень готовности.

По информации пресс-службы губернатора, в текущем году будет достроен многоквартирный дом по улице Беляева в Тюмени, строительство которого было приостановлено из-за возникшего крена. «Дольщики будут получать всю информацию о ходе работ. 1 октября — вполне реальный срок для завершения строительства дома по улице Беляева», — привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Александра Моора

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