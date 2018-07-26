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Тюменский опыт работы с дольщиками распространят на всю Россию
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Тюменский опыт работы с дольщиками распространят на всю Россию 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Тюменская область исключена из числа субъектов с недостроенными домами. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве». Таким образом, на сегодня осталось 68 регионов, где есть объекты незавершенного строительства.
С 2010 года при содействии тюменского правительства восстановлены жилищные права 5 798 человек, принимавших участие в возведении 75 домов, сообщили "Уралинформбюро" в Главном управлении строительства Тюменской области.
Ведомство и администрации муниципалитетов постоянно отслеживают ситуацию в строительной сфере. На контроле находятся 3 многоквартирных дома, по которым нарушены сроки строительства.
К концу сентября достроят высотку по Беляева, 23, работы на которой приостанавливали из-за возникшего крена. «Дольщики будут получать всю информацию о ходе работ. 1 октября — вполне реальный срок для завершения строительства дома по улице Беляева», — отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.
В начале августа 167 участников долевого строительства в Тюмени получат ключи от квартир. При содействии правительства области многоэтажку застройщика-банкрота передали созданному участниками строительства ЖСК «Тихий». Достраивало дом ООО «Зеленый мыс». 18 июля компании выдано заключение о соответствии здания требованиям техрегламентов и проектной документации.
Кроме того, ГУС и прокуратура проводят проверки целевого использования средств участников долевого строительство. Пока нецелевого расходования денег не не выявлено.
Опыт субъектов РФ, в том числе и Тюменской области, успешно разрешивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться для тиражирования в других регионах. «В каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли», — пояснил глава Минстроя.
Владимир Якушев добавил, что новое законодательство о долевом строительстве поможет в дальнейшем исключить появление новых обманутых дольщиков.
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