Китайцы собираются закупать омский алкоголь

Встреча омского министра с китайским чиновником оказалась полезной — теперь китайцы собираются закупать в Омске масло, муку, макароны, мороженое и алкоголь. В минэкономики Омской области поделились итогами прошедшей в Москве встречи главы ведомства Расима Галямова с представителем министерства коммерции Китая Ли Цзинюанем. Министерство коммерции КНР заинтересовалось созданием совместных производств в Омской области.

— Ли Цзинюань отметил заинтересованность и готовность рассмотреть проекты совместных промышленных зон на территории региона, которые объединят российско-китайские компании и омские предприятия на одной площадке. На рынке Китая уже полюбились омские кондитерские изделия, мороженое, мед, напитки, − рассказал Расим Галямов.

С начала года из Омской области поставили в Китай 5 тыс. тонн пшеницы. Достигнуты договоренности по поставкам в КНР масличных культур, масел, муки, кондитерских и макаронных изделий, снековой продукции, мороженого, меда, алкогольных (пива, водки) и безалкогольных (соков, кваса, чая, минеральной воды) напитков, лесоматериалов, деревянных и трикотажных изделий, бытовой химии.

Напомним, по итогам международной выставки SIAL China 2018 омские предприятия заключили экспортные контракты, решили воплотить в Омске китайский опыт создания торговых домов и организовать совместную электронную торговую площадку.

Отметим, за полгода внешнеторговый оборот Омской области превысил 336 миллионов долларов. Основными партнерами нашего региона стали страны дальнего зарубежья. На экспорт пришлось 255,1 млн долларов, на импорт — 81,1 млн