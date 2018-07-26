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Оренбургский ветеран войны живет в доме без воды и канализации
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Оренбургский ветеран войны живет в доме без воды и канализации 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
Прокуратура Северного района Оренбурга подала в суд исковое заявление в интересах 92-летней местной жительницы, прошедшей Великую Отечественную войну.
В областной прокуратуре сообщили, что дом, в котором проживает ветеран и вдова ВОв, признали непригодным для проживания еще в августе 2017 года. Обследовав жилье, межведомственная комиссия обнаружила разрушение фундамента, сильную просадку стен с большими зазорами и отсутствие отмостки. Также в доме нет воды и канализации.
Чтобы восстановить жилищные права ветерана, прокуратура предъявила иск администрации Северного района и потребовала выделить пенсионерке жилье за счет средств областного бюджета.
Исковое заявление передано на рассмотрение в суд.
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