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Омские полицейские изъяли партию паленого алкоголя на 3,5 млн рублей
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Омские полицейские изъяли партию паленого алкоголя на 3,5 млн рублей 

Омск Здесь 59 минут назад
Фото: Омск Здесь
Подозреваемый вместе с товарищами организовал целый цех по производству фальсификата. По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, 43-летний омич, не имея соответствующей лицензии, занимался изготовлением и розливом спиртных напитков. Для этого он арендовал склад в поселке Светлом и развернул там производство.
Сотрудники полции в ходе проверки иъяли 7700 бутылок немаркированного алкоголя, 45 тыс. этикеток, 10 тыс. акцизных марок и две бочки спиртосодержащей продукции. В автомобиле, принадлежащем родственнику подозреваемого, также обнаружили немаркированную алкогольную продукцию. Всего из незаконного оборота изъяли почти 12 тыс. бутылок, общая стоимость составляет 3,5 млн рублей.
Сейчас полиция проводит экспертизы, допросы свидетелей и другие дейсвтия, направленные на установление причастных к незаконной деятельности лиц.
В пресс-службе напоминают, что за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере можно лишиться свободы на срок до 6 лет.
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