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«Открыто ненавидят» — Лолита возмущена русофобией «нищей страны Болгарии»
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«Открыто ненавидят» — Лолита возмущена русофобией «нищей страны Болгарии» 

Пятый канал 59 минут назад
Фото: Пятый канал
Певица Лолита Милявская обиделась на жителей Болгарии. Да так, что теперь может нарваться на международный скандал, пишут Дни.ру. Поскольку певица владеет недвижимостью в европейской стране, она довольно часто там бывает и чутко замечает многие изменения.
Артистка уверена: балканцы заболели русофобией. Иначе как объяснить совершенное «безумие»: приехавшие тратить деньги россияне видят лишь ненависть! Вместо того, чтобы радоваться знакомству с местной культурой и наслаждаться отдыхом, гости из России сталкиваются с откровенной неприязнью, заявляет Лолита. Например, на домах частенько можно увидеть надписи «Русским не продаем», «Очистим Болгарию от русских».
Милявская сама немало страдает от козней местных жителей — то воду отключат, то свет, а полиция не реагирует на вызовы.
— Это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам, — скорбно заметила звезда.
Исполнительница поражена: как же можно так относиться к людям, которые кормят экономику страны? Такой подход не лучшим образом скажется на местных жителях и их заработках, подытожила Милявская.
Учитывая, что Лолите уже запрещен въезд на территорию Украины, где она, к слову, родилась, заявления о Болгарии тоже могут выйти боком, если балканцы озлобятся в ответ на выпад знаменитости.
Недавно певица призналась, что плачет целыми днями, поскольку ее не пустили на выпускной дочери в Незалежную.
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