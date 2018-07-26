Строят скоростные магистрали и плюются: жители Китая глазами нижегородцев

Загаженные тротуары и невероятно дорогие машины

После трех утомительных перелетов мы, наконец-то, добрались до места назначения — в самую настоящую, не приукрашенную, самобытную Азию — удивительный мир, который сложно полюбить и прочувствовать с первой минуты. Маргинальный и стремительно растущий, варварский и восхищающий, — таким кажется Китай при внимательном рассмотрении.

Первое, на что обращаешь внимание в Поднебесной — это… грязь. Чуть удалишься от центра города — и сразу же тебе под ноги прямо на тротуар выбрасывают горы мусора, который сразу начинает гнить в условиях жаркого и влажного климата. Кроме того, на улицах постоянно готовят в абсолютно антисанитарных условиях какую-то еду. Поэтому в целом создается ощущение, что весь Китай пахнет грязными половыми тряпками. К этому пришлось довольно долго привыкать.

Мимо загаженных тротуаров скользят по дорогам невероятно дорогие машины, словно подчеркивая особенности китайского социализма — каждый здесь действительно получает по потребностям, только вот потребности у всех разные.

Не говорят по-английски

Языковой барьер в Китае, в отличие от стран Европы, является для иностранцев серьезной проблемой. Даже в столице страны, в крупнейшем международном аэропорте Шоуду, нам не сразу удалось зарегистрироваться на внутренние авиалинии. Дело в том, что процесс полностью автоматизирован и производится через специальный терминал, который не смог «прочесть» российские паспорта. Чтобы найти англоговорящего сотрудника аэропорта, нам пришлось потратить добрых полчаса…

Не говорят по-английски и большинство сотрудников отелей, таксисты, сотрудники музеев общественных мест. Основной способ общения в данном случае — Google-переводчик с голосовым сопровождением.

По-русски говорят только студенты, изучающие в университетах наш язык, да выходцы из стран СНГ, обосновавшиеся в Китае в поисках работы и лучшей жизни. Однако, при всем старании, «китайский» русский весьма далек от совершенства. Нам повезло: в нашей программе участвовали студенты из Питера, изучающие китайский, а с ними приехала преподаватель этого самого языка. Именно она показала нам, где можно найти еду, которая приятна для русского вкуса.

«No spicy»: очень перчено, но хотя бы съедобно

Первое съедобное блюдо китайской кухни удалось попробовать… в японском ресторане. Так мы выяснили: если вы путешествуете в Китай, то вам можно без страха заказывать в любом кафе только лапшу и рис.

Первая, как правило, подается в мясном бульоне с разными добавками на любой вкус и кошелек. Что же касается риса, его тут подают вообще к любому блюду — как нейтрализатор остроты и своеобразный хлеб. В каждом супермаркете можно найти рисовые треугольники с разными начинками — настоящее спасение для еще не привыкшего к местной кухне туриста.

Провинция Сычуань славится на весь Китай своими специями. Если вам когда-нибудь придется заказывать там еду, объясните официанту (хотя бы на пальцах), что вам надо «no spicy». Такое блюдо для европейца все равно будет казаться весьма перченым, но хотя бы съедобным.

Большой находкой лично для меня стало невероятное разнообразие фруктовых напитков: от уже привычных «фрешей» до сногсшибательных коктейлей, к примеру, из помидора черри (между прочим, помидоры в Китае — это десерт).

А вот что точно не советую пробовать — это местные мясные гастрономические изыски. Очень часто, если мясо является главным в блюде, оно будет представлено в виде маринованной свиной кожи или вареных пятачков.

Все вышеперечисленное едят палочками или ложками. Вилки китайцы не признают.

Да, и будьте готовы, что сидящие рядом местные будут постоянно общаться между собой на повышенных тонах, плеваться и чистить во время еды уши: такие у них странные обычаи.

Чэнду — стратегия развития до… 2035 года

Удовлетворив насущные потребности, мы начали исследование города Чэнду. На сегодня в городе проживает более 16 млн человек! По китайским меркам город небольшой.

Чэнду стремительно застраивается. В рамках принятой стратегии развития до 2035 года (вам это ничего не напоминает?!) в Чэнду строятся дороги, дома, метро и транспортные развязки. Достаточно сказать, что за последние 8 лет в городе было открыто 6 линий метрополитена, а это 138 станций! Сравнение явно не в пользу Нижнего Новгорода, где станция метро «Стрелка» строилась три года, а «Горьковская» — и того больше. В этом преимущества плановой экономики — страна не жалеет средств для развития нестоличных городов.

Транспорт в Ченду образцово-показательный. В автобусах — чисто, везде кондиционеры, ходят они часто. Единственное, что осложняет работу транспорта — тотальное несоблюдение (а, точнее, игнорирование) правил дорожного движения — и транспортом, и пассажирами. Основное средство коммуникации между ними — автомобильные клаксоны. Поэтому на китайских улицах всегда громко.

Мы предпочитали ездить на метро: разветвленная сеть, высокая скорость и — самое приятное для гостей — название станций написано не только иероглифами, но и латиницей.

Утренняя зарядка и иглоукалывание

Китай славится своими специфическими способами лечения, которые нам удалось испытать на себе при посещении остеологической больницы Чэнду.

Иглорефлексотерапия, массажи, прижигания, зеленый чай и даже кунг-фу — вот далеко не все методики, которые используют местные эскулапы.

Медицина в Китае, вопреки распространенному мнению, небесплатная. Однако малоимущим семьям выделяются различные льготы и субсидии на получение медицинских услуг.

Сами китайцы приучены следить за своим здоровьем. В каждом парке оборудовано порядка 10 площадок, куда любой житель города может прийти, чтобы позаниматься спортом и пообщаться.

Каждое утро даже в самом маленьком парке действительно начинается с зарядки, а в течение дня можно встретить веселых пенсионеров, которые коллективно делают упражнения с лентами и другими предметами, либо выполняют базовые элементы кунг-фу. Кунг-фу является не видом боевых искусств, а, скорее, оздоровительной методикой для большинства местных.

В знаменитом бамбуковом парке Ванцзян нам удалось понаблюдать и даже принять участие в упражнениях на равновесие с командой пенсионеров.

Кстати, на пенсию в Китае выходят в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины. Причем женщины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, имеют право уйти на пенсию в 50 лет.

Молодежь и буддизм

Китайцы в целом слабо религиозны, особенно молодежь. Однако буддизм здесь не преследуется, и в каждом городе вы легко отыщете буддистский храм. В Чэнду он выглядит, как мультяшная декорация, удивительно органично вписывающаяся в каменные джунгли.

За второго ребенка платят родители

Сегодня китайцам разрешено иметь двух детей и более. Однако, если первый ребенок получает бесплатное образование и социальное обеспечение, то, начиная со второго ребенка, включается «счетчик» — даже за оформление свидетельства о рождении родителям придется выплатить круглую сумму.

И все-таки детей в Китае очень много. В этом мы убедились, гуляя по городскому музею Ченду. Совершенно неожиданно для себя мы стали его главными экспонатами, так как любой европеец в Китае (за исключением крупных городов, таких, как Пекин и Шанхай ) до сих пор считается диковинкой. Будьте готовы, что вас будут фотографировать всегда и везде, зачастую совершенно бесцеремонно и без вашего согласия. Особенно такое пристально внимание чувствуешь со стороны детей.

Как только мы с группой зашли в выставочный зал, стало понятно: теперь внимание китайских школьников приковано исключительно к нам. Сначала ребята просто откровенно смотрели на нас, потом какой-то смельчак подошел сказать «Hello», и, когда мы ответили, по залу пронесся такой восторженный писк, словно мы были, как минимум, голливудскими звездами. А дальше ребятишки уже налетели на нас радостной толпой для общей фотографии.

Центр разведения большой панды

Предметом особой гордости и обожания в провинции Сычуань являются панды. Именно здесь ученые взялись спасать и разводить животное, едва оно попало в Красную книгу и оказалось на грани исчезновения. Мы посетили Центр разведения большой панды и насладились видом огромных, но совершенно апатично-флегматичных медведей, а также чрезвычайно милых медвежат.

В любом случае, Китай поражает — и уровнем достижений, и образом жизни, и памятниками древности, и природными ландшафтами. Если вы считаете себя заядлым путешественником, но не были в Китае, значит, вы еще не видели самое сердце Азии.