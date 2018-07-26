«Он может называть себя дагестанцем»: Султан Хамзаев о выдвижении кандидатуры Владимира Васильева на должность главы Дагестана

«Это хорошая новость, ожидаемая общественностью с точки зрения итогов его действий. И то что вчера Генсовет выдвинул заявление о том, чтобы рассмотреть кандидатуру Владимира Абдуалиевича, я считаю хорошим шагом», — говорит Хамзаев.

Руководитель движения отмечает, что за очень маленький промежуток времени Владимир Васильев делал правильные действия и показал насколько точно он осознает местную действительность.

«Он доказал в своей манере поведения, в своей работе и по своим человеческим качествам и во многих других вещах, что может называть себя дагестанцем, — говорит общественник. — Его дела идут впереди слов и это действительно важно. В плане взаимоотношения в обществе — это хороший сигнал, у дагестанского общества большие ожидания от работы будущего руководителя республики, потому что социально-экономическая ситуация в регионе требует не ручного управления, а колоссального преобразования и изменения, что в экономике, что в социальном блоке. Важно, чтобы эти действия выполнялись в активном режиме. Мы его поддерживаем, мы его ждем и связываем с ним большие изменения, которые уже идут!» Напомним, что выборы Главы Дагестана пройдут 9 сентября этого года, выбирать будущего главу будет парламент региона.