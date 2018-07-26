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«Он может называть себя дагестанцем»: Султан Хамзаев о выдвижении кандидатуры Владимира Васильева на должность главы Дагестана
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«Он может называть себя дагестанцем»: Султан Хамзаев о выдвижении кандидатуры Владимира Васильева на должность главы Дагестана 

Mirmol.ru 59 минут назад
Фото: Mirmol.ru
«Он может называть себя дагестанцем»: Султан Хамзаев о выдвижении кандидатуры Владимира Васильева на должность главы ДагестанаВчера Генсовет партии «Единая Россия» предложил Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру Владимира Васильева в качестве руководителя Республики Дагестан. Сразу после этой новости появилось много мнений по этому поводу. Одним из первых свое мнение на этот счет высказал руководитель всероссийской общественной организации «Трезвая Россия», дагестанец Султан Хамзаев.
«Это хорошая новость, ожидаемая общественностью с точки зрения итогов его действий. И то что вчера Генсовет выдвинул заявление о том, чтобы рассмотреть кандидатуру Владимира Абдуалиевича, я считаю хорошим шагом», — говорит Хамзаев.
Руководитель движения отмечает, что за очень маленький промежуток времени Владимир Васильев делал правильные действия и показал насколько точно он осознает местную действительность.
«Он доказал в своей манере поведения, в своей работе и по своим человеческим качествам и во многих других вещах, что может называть себя дагестанцем, — говорит общественник. — Его дела идут впереди слов и это действительно важно. В плане взаимоотношения в обществе — это хороший сигнал, у дагестанского общества большие ожидания от работы будущего руководителя республики, потому что социально-экономическая ситуация в регионе требует не ручного управления, а колоссального преобразования и изменения, что в экономике, что в социальном блоке. Важно, чтобы эти действия выполнялись в активном режиме. Мы его поддерживаем, мы его ждем и связываем с ним большие изменения, которые уже идут!» Напомним, что выборы Главы Дагестана пройдут 9 сентября этого года, выбирать будущего главу будет парламент региона.
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