Залесный и «Салават Купере» соединит новая дорога

Сейчас идет укладка асфальта. Фото: instagram.com/mironov_kzn В Казани строят дорогу от поселка Залесный до микрорайона « Салават Купере». Она позволит максимально сократить путь и объехать пробки.

Сейчас идет укладка асфальта. На очереди благоустройство тротуаров и установка фонарей, написал в инстаграме глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов

Одновременно со строительством новой дороги идет реконструкция улиц Хибинская и Актанышская. Обновленные улицы помогут разгрузить заторы на пути к «Салават Купере».

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