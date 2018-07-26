Ещё
Залесный и «Салават Купере» соединит новая дорога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Залесный и «Салават Купере» соединит новая дорога 

Казанский Портал 1 час назад
Сейчас идет укладка асфальта. Фото: instagram.com/mironov_kzn  В Казани строят дорогу от поселка Залесный до микрорайона «Салават Купере». Она позволит максимально сократить путь и объехать пробки.
Сейчас идет укладка асфальта. На очереди благоустройство тротуаров и установка фонарей, написал в инстаграме глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.
Одновременно со строительством новой дороги идет реконструкция улиц Хибинская и Актанышская. Обновленные улицы помогут разгрузить заторы на пути к «Салават Купере».
Читайте также:В Казани запустят маршрут автобуса №62 до Осиново
Казанский Портал: последние новости
Легендарный Чеховский рынок закрывается Казанские мечети начали принимать заявки на забой животных Завтра перекроют улицу Чуйкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип365
Оружию «Судного дня» нашли ответ74
Москва ответила США на крымскую провокацию402
Российских дачников ждет неприятный сюрприз83
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»226
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение