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Новую дорогу из «Салават Купере» перегородили неизвестные
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Новую дорогу из «Салават Купере» перегородили неизвестные 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Четвертая по счету дорога, ведущая из нового соципотечного микрорайона «Салават Купере», появилась в Казани.
По заасфальтированной дороге можно выехать от ул. Зилантовской, 20 сразу на трассу М7, неподалеку от клеверной развязки. Ранее жителям микрорайона и близлежащего поселка Осиново Зеленодольского района, чтобы попасть на М7, приходилось делать большой крюк — ехать в обратном направлении, мимо осиновской птицефабрики и далее через несколько километров, у поселка Ново-Николаевский, делать разворот. Либо же стоять на узкой улице Осиновской. Сейчас расстояние сократилось в разы.
Однако новую дорогу уже успели перегородить, сообщили взволнованные жители. В отделе благоустройства администрации Кировского и Московского района заверили, что это не их рук дело и обещали разобраться и снова открыть дорогу.
«Дорога открыта официально, по ней можно ездить. Правда, сегодня ее перегородили неизвестные, сейчас мы пытаемся выяснить это выяснить. Думаю, к вечеру вопрос решится», — сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в отделе благоустройства администрации Кировского и Московского районов Казани.
Также напомним, на улице Осиновской, которая часами простаивает в пробках, осенью обещали устроить разворотные петли (в перспективе здесь появится дорожная развязка). Также отремонтирована улица Тэцевская, по которой скоро запустят маршрут автобуса №62. Эти меры должны облегчить дорожную ситуацию в микрорайоне.
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