Нефтяники помогли очистить арктическое побережье от «наследия» прошлого

В селе Новый Порт «Газпромнефть-Ямал» и местные жители провели традиционную экологическую акцию по очистке берега Обской губы. При содействии «Газпромнефть-Снабжения» за лето с прибрежной зоны намерены вывезти тонны металлолома. По реке на баржах его доставят в Салехард для дальнейшей утилизации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе «Газпромнефть-Ямала».

"Наше предприятие предъявляет высокие требования к охране окружающей среды на территории своего присутствия, но зона ответственности не ограничивается производственными объектами. Совместно с Ямальским районом мы реализуем программу по утилизации «исторического наследия» в селах Мыс Каменный и Новый Порт. Мы оказываем поддержку и частным инициативам жителей, направленным на благоустройство территорий, таким образом выполняя важную миссию по созданию комфортных условий для проживания в ямальских селах", — отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Валерий Миннибаев.

В советское время Новый Порт был опорной базой рыбного промысла на Ямале, с тех пор там скопилось немало строительного мусора, часть которого вывезли за два предыдущих года. Инициативу местных властей и нефтяников активно поддерживают жители Нового Порта.

"Общими усилиями мы стараемся поддерживать порядок, облагораживать село. Значимо, что меняется экологическое сознание местных жителей. Многие из них принимают активное участие в волонтерских акциях. Ежегодно у нас действует программа по летнему трудоустройству школьников, в том числе они занимаются и уборкой территории села, поэтому уже с детства привыкают к чистоте. Я уверен, что это в будущем обязательно принесет свои плоды, а позитивные изменения заметны уже сейчас", — делится глава села Новый Порт Сергей Сеин.

В этот раз на уборку берега Обской губы вышли волонтеры, которые соревновались в скорости сбора мусора. За чаепитием с «победным» тортом (в соревнованиях, конечно, победила дружба) они отметили, что им важно, каким будет Новый Порт, поэтому на субботники они приходят целыми семьями.

"Мой поселок — мой дом! Хочется, чтобы каждый житель Ямальского района так говорил, а главное — относился к территории, где проживает. Подводя предварительные итоги совместной с «Газпромнефть-Ямалом» программы, можно сказать, что северные села постепенно освобождаются от «исторического наследия». Но у акции есть еще одна значимая цель — воспитание экологической культуры у населения, уровень которой, уверен, с годами будет только повышаться", — говорит глава Ямальского района Андрей Кугаевский.