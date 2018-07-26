Верный способ увеличить доход, не вставая с дивана

Виды инвестирования

Сегодня финансовый рынок предлагает немало вариантов для приумножения своих накоплений. Можно самостоятельно приобрести облигации или акции различных компаний, вложиться в строящуюся недвижимость или даже «поиграть» на Forex. Только вот собственных знаний для того, чтобы действительно заработать, а не слить деньги, мало кому хватит.

Чтобы не тратить время на постижение, скажем, тонкостей биржевой торговли, но при этом получать стабильный доход с вложенных денег, эксперты финансового рынка советуют обращаться в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Этот вид инвестирования подходит вкладчикам с любым уровнем финансовой грамотности и различными доходами.

В ПИФе вашими средствами распоряжаются профессиональные управляющие. Они сами выбирают в какие инвестиционные инструменты вкладывать деньги пайщиков, и с целью снижения рисков участников ПИФа, средства инвестируются в активы сразу в нескольких компаний.

Какой выбрать ПИФ?

Наименее рисковыми являются ПИФы, вкладывающие паи в облигации. Эти ценные бумаги выпускаются компаниями, когда им нужно получить деньги на свое развитие извне. Продавая облигацию, компания обязуется вернуть ее полную стоимость и добавить к ней заранее обозначенный процент. В среднем ожидаемая доходность облигаций составляет от 8 до 12% годовых. Уже в полтора, а то и два раза выше, чем на банковском депозите. «Управляющие ПИФа дополнительно повышают надежность этого инструмента, собирая пакет долговых обязательств сразу нескольких и непременно ведущих, зарекомендовавших себя компаний, — поясняет генеральный директор УК „Система Капитал“ Игорь Бусаров . — Причем компании подбираются из разных отраслей. Тем самым влияние неудачи одной-двух компаний и даже целой отрасли на доходность пакета облигаций в целом сводится к минимуму».

Потенциально более высокой доходностью обладают ПИФы, инвестирующие средства пайщиков в акции. Это уже не долговое обязательство компании, а ее частичка. Ожидаемая доходность от акций составляет 15-20%, но выше и риски, которые зависят от финансового положения компании.

При этом, конечно, не стоит доверять свои кровные первому же попавшемуся на глаза ПИФу. Лучше потратить немного времени и найти надежный ПИФ с хорошей репутацией и высокой доходностью собранных им портфелей ценных бумаг. Такой фонд не станет обещать фантастической прибыли, а вот риски потери денег снизит до минимума.

Одним из критериев выбора ПИФа является процент комиссии за свои услуги по управлению вложениями инвесторов. Естественно, чем он выше, тем ниже доход пайщиков. Некоторые ПИФы берут еще и комиссии при покупке и продаже пая. По данным портала Investfunds, одни из самых низких комиссий за управление — в паевых фондах «МТС-Инвестиции» (0,75% при инвестировании в облигации и 1,25% при работе с акциями). И никаких дополнительных.

Четыре онлайн-фонда

По оценке портала Банки.ру , ПИФы «МТС-Инвестиции» сегодня являются еще и одними из самых доходных. Это первый совместный проект крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг ПАО «МТС» и управляющей компании «Система Капитал». Приобрести паи четырех фондов — «Мобильный. Облигации», «Мобильный. Облигации. Валютный», «Мобильный. Акции» и «Мобильный. Акции. Валютный» — можно не выходя из дома. Все эти продукты работают в режиме онлайн на сайте проекта www.mts.investments или управляющей компании https://sistema-capital.com. Также запущено мобильное приложение, с помощью которого можно покупать, обменивать и погашать паи.

ПИФ «Мобильный. Облигации» содержит в своем портфеле облигации крупнейших российских компаний. По данным УК «Система Капитал», процент доходности этого фонда с начала его формирования составил 15,7%. И в настоящее время, согласно данным Банки.ру на 25.06.18, среди облигационных ПИФов «Мобильный. Облигации» по-прежнему демонстрирует наиболее высокую доходность за год, а именно 12,42%. Для сравнения, занимающие вторую и третью строчку в рейтинге облигации ПИФов «Альфа-Капитал Резерв» и «ТКБ Инвестмент Партнерс» имеют годовую доходность в 10,01% и 9,22% соответственно.

В портфеле ПИФа «Мобильный. Облигации. Валютный» находятся еврооблигации также крупнейших российских компаний, но номинированные в долларах США. Их доходность с начала формирования фонда составляет 4,4%. Работающий на рынке акций и имеющий доходность в 20,5% ПИФ «Мобильный. Акции» состоит из акций российских компаний, а ПИФ «Мобильный. Акции. Валютный» — иностранных.

Для розничных инвесторов помимо свободного пополнения и снятия денег в паевых фондах «МТС-Инвестиции» без каких-либо комиссий серьезным плюсом является и минимальная сумма инвестиций — от 100 рублей. В другие ПИФы можно попасть только при вложениях от 1000 рублей, а в некоторые и вовсе придется вложить не меньше 50 000 рублей на старте.