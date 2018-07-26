Роспотребнадзор указал на опасность пляжей в Уфе

Уфе провели лабораторные исследования воды уфимских водоемов и выяснили, что они небезопасны. Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, Центр гигиены и эпидемиологии в РБ получил результаты проб воды на диких и санкционированных пляжах.

Так, мониторинг проводился на озере Теплое, Кашкадан, Сосновое, Глубокое, озеро вблизи деревни Жуково , Максимовское, а также на реках Белая и Уфимка. Согласно результатам лабораторных исследований, пробы воды водоемов не соответствуют требованиям СанПиН по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. А на озере Теплом в ходе проведения паразитологических исследований в воде было обнаружено наличие жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших и жизнеспособных яиц остриц (кишечная палочка). Так, в озере Кашкадан завышено химическое потребление кислорода и содержание марганца. На берегу Уфимки в микрорайоне Сипайлово также по санитарно-химическим показателям не соответствует норме по химическому потреблению кислорода и содержанию марганца. Озеро Сосновое — по химическому потреблению кислорода, в воде также завышены органолептические показатели. В озере Максимовское — по органолептическим, по санитарно-химическим, химическому потреблению кислорода, содержанию марганца, по микробиологическим показателям, выявлены термотолерантные колиформные бактерии. Вблизи деревни Жуково озеро не прошло проверку по санитарно-химическим показателям, общей минерализации, органолептическим показателям. Также не прошел проверку пляж «Солнечный» на берегу Белой.

Ранее Управление гражданской защиты населения Уфы по запросу ГорОбзор.ру разъяснило, какие пляжи в башкирской столице не санкционированы и опасны для отдыхающих.

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