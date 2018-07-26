В Глазове 19 домов остались без управляющей компании 

Глазов. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Управляющая компания» в Глазове банкротом. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято 18 июля.
«Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», зарегистрированное по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.2 — офис 2, и открыть в отношении должника процедуру конкурсного производства сроком до 18 января 2019 года», — говорится в сообщении.
В управлении ООО «Управляющая компания» находятся 19 многоквартирных домов. Жильцы этих домов должны провести собрания собственников и решить с какой из управляющих компаний они заключат договоры.
Список домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания»:
— переулок Аэродромный, 5;
— улица Драгунова, 2а;
— улица Интернациональная, 9;
— улица Колхозная, 2а — улица Комсомольская 2, 17, 4;
— улица Ленина 9б;
— улица Революции 25;
— улица Сибирская 88, 90;
— улица Сулимова 60, 103;
— улица Школьная 17/31, 20/28, 23, 26а — улица Энгельса, 25в;
— улица Тани Барамзиной, 47.
Отметим, что в настоящее время жилым фондом в Глазове управляют 12 организаций.