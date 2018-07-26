В Глазове 19 домов остались без управляющей компании

Глазов. Удмуртия . Арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Управляющая компания» в Глазове банкротом. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято 18 июля.

«Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», зарегистрированное по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.2 — офис 2, и открыть в отношении должника процедуру конкурсного производства сроком до 18 января 2019 года», — говорится в сообщении.

В управлении ООО «Управляющая компания» находятся 19 многоквартирных домов. Жильцы этих домов должны провести собрания собственников и решить с какой из управляющих компаний они заключат договоры.

Список домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания»:

— переулок Аэродромный, 5;

— улица Драгунова, 2а;

— улица Интернациональная, 9;

— улица Колхозная, 2а — улица Комсомольская 2, 17, 4;

— улица Ленина 9б;

— улица Революции 25;

— улица Сибирская 88, 90;

— улица Сулимова 60, 103;

— улица Школьная 17/31, 20/28, 23, 26а — улица Энгельса, 25в;

— улица Тани Барамзиной, 47.

Отметим, что в настоящее время жилым фондом в Глазове управляют 12 организаций.