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Электронные проездные введут с 1 сентября для льготников Усть-Илимска
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Электронные проездные введут с 1 сентября для льготников Усть-Илимска 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом 26 июля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
В июне перевозчики купили многофункциональные валидаторы, с помощью которых будет вестись учет поездок, рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Сейчас в регионе правом льготного проезда пользуется около 60 тысяч человек, из них 80% — по электронным социальным проездным билетам, 20% — по единым социальным проездным билетам в бумажной форме. С 25 июля филиал МФЦ в Усть-Илимске начал прием заявлений на выдачу электронных социальных проездных билетов на основании документов, которые подтверждают право человека на меры социальной поддержки. Все процедуры по изготовлению и выдаче электронного социального проездного билета будут проводиться бесплатно в течение июля и августа по графику работы МФЦ. «Электронные проездные уже внедрены в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске, Братске. Сейчас к ним присоединился Усть-Илимск. Наша задача — чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — подчеркнул министр.
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