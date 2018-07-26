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Как активировать новый дизайн браузера Chrome на iOS и Mac
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Как активировать новый дизайн браузера Chrome на iOS и Mac 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как активировать новый дизайн браузера Chrome на iOS и MacПоследние несколько месяцев Google активно работает над новым дизайном для собственного браузера Chrome. Учитывая, что он подпадает под единый стиль Material Design, все элементы стали еще более минималистичными.
Новая тема доступна в десктопной версии браузера Chrome 68, но активируется она не совсем очевидно.
Сделать это можно следующим образом:
На Mac:
Шаг 1. Откройте Chrome и введите в адресную строку следующее:
chrome://flags/#top-chrome-md  Шаг 2. Измените значение Default в строке UI Layout for the browser’s top chrome на Refresh.
Шаг 3. В нижней части браузера появится окно с предложением перезапуска Relaunch. Перезапустите браузер и новая тема будет активна.
На iOS:
Откройте такой же адрес, что в шаге 1 инструкции, а затем активируйте пункт UI Refresh Phase 1. Перезапустите Chrome и пользуйтесь браузером с новой цветовой темой.
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