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В Салехарде на Полуе утонула женщина
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В Салехарде на Полуе утонула женщина 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, трагедия произошла вчера, 25 июля, около 17 часов.
Известно, что женщина пошла гулять на причал со своим бывшим мужем в районе комбината. Пока мужчина сидел и общался со своим знакомым, жительница Салехарда ходила по пирсу и оказалась в воде. Бывший муж бросился вытаскивать свою спутницу, но безуспешно. Он потерял её из виду. Тело до сих пор не найдено. На месте работают спасатели.
Елена Демьянова отметила, что женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Опрошены свидетели, тело разыскивают. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По информации очевидцев, она заплыла далеко и вроде бы пыталась нырнуть, а вернуться обратно не смогла. Возможно, была в состоянии опьянения.
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