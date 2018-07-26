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Тольяттинская компания заплатит 1,7 млн руб. штрафа за торговлю алкоголем без лицензии
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Тольяттинская компания заплатит 1,7 млн руб. штрафа за торговлю алкоголем без лицензии 

Волга Ньюс 1 час назад
Нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной надзорным ведомством.
По данному факту прокурором города в июне 2018 г. в Арбитражный суд Самарской области направлено два заявления о привлечении ООО «Шарм» к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).
В результате решением суда от 19 июля заявления прокурора удовлетворены, ООО «Шарм» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей и 1,5 млн рублей.
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