Тольяттинская компания заплатит 1,7 млн руб. штрафа за торговлю алкоголем без лицензии

Нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной надзорным ведомством.

По данному факту прокурором города в июне 2018 г. в Арбитражный суд Самарской области направлено два заявления о привлечении ООО «Шарм» к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

В результате решением суда от 19 июля заявления прокурора удовлетворены, ООО «Шарм» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей и 1,5 млн рублей.