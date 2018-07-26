17 сказочных деревушек, куда вы можете сбежать от серых будней

У каждого из нас хоть раз да возникала мысль, даже мечта — убежать от привычной жизни и сопровождающих ее обязанностей в сказочный мир. Итак, если вы сейчас яростно киваете монитору, то будете рады услышать, что это вполне возможно и все в ваших руках.

Эти деревушки могут показаться нереальными, словно иллюстрации в книге сказок, но, слава богу, они действительно существуют. Так что, когда в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание испариться хотя бы ненадолго, открывайте этот пост.

Гасадалур, Фарерские острова.

Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.

Норвегия.

Эгисхайм, Франция.

Горная деревушка на юге Китая.

Сиракава, Япония.