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17 сказочных деревушек, куда вы можете сбежать от серых будней
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17 сказочных деревушек, куда вы можете сбежать от серых будней 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
У каждого из нас хоть раз да возникала мысль, даже мечта — убежать от привычной жизни и сопровождающих ее обязанностей в сказочный мир. Итак, если вы сейчас яростно киваете монитору, то будете рады услышать, что это вполне возможно и все в ваших руках.
Эти деревушки могут показаться нереальными, словно иллюстрации в книге сказок, но, слава богу, они действительно существуют. Так что, когда в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание испариться хотя бы ненадолго, открывайте этот пост.
Прованс, Франция.
Бибери, Великобритания.
Халльштатт, Австрия.
Гасадалур, Фарерские острова.
Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.
Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.
Хамнёй, Норвегия.
Гокаяма, Япония.
Ротенбург, Германия.
Норвегия.
Манарола, Италия.
Эгисхайм, Франция.
Горная деревушка на юге Китая.
Монемвасия, Греция.
Сиракава, Япония.
Город Суздаль, Россия.
Холм Страж, Чехия.
Блед, Словения.
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