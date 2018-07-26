Журналиста «ФедералПресс» наградят за борьбу с терроризмом

Решение присудить Алексееву победу в конкурсе еще зимой приняла рабочая группа по информационному противодействию идеологии терроризма в Свердловской области. Материал «ФедералПресс» тогда стал лучшим среди информагентств и сетевых изданий.

Речь в репортаже «Террорист не может быть мусульманином». Беспрецедентный диалог о дружбе народов и религий» идет о слушаниях, прошедших в октябре прошлого года в Общественной палате . В статье приводятся образцы лучших практик национального примирения и противодействия терроризму из различных российских регионов.