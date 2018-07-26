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Журналиста «ФедералПресс» наградят за борьбу с терроризмом
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Журналиста «ФедералПресс» наградят за борьбу с терроризмом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Журналист «ФедералПресс» Дмитрий Алексеев получит грамоту за лучший журналистский материал по противодействию распространению идеологии терроризма. Как сообщил сам Алексеев, грамоту от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ему в ближайшее время пришлют в Москву.
Решение присудить Алексееву победу в конкурсе еще зимой приняла рабочая группа по информационному противодействию идеологии терроризма в Свердловской области. Материал «ФедералПресс» тогда стал лучшим среди информагентств и сетевых изданий.
Речь в репортаже «Террорист не может быть мусульманином». Беспрецедентный диалог о дружбе народов и религий» идет о слушаниях, прошедших в октябре прошлого года в Общественной палате. В статье приводятся образцы лучших практик национального примирения и противодействия терроризму из различных российских регионов.
«ФедералПресс» напоминает, что это уже не первая награда, полученная за материалы в нашем издании. Ранее полпред президента в ПФО Михаил Бабич наградил «ФедералПресс» за добросовестный труд и высокий профессионализм.
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