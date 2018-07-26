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Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске 5-6 сентября
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Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске 5-6 сентября 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Определены даты проведения второго Общероссийского конгресса инженеров «Наука — Инженер — Промышленность». Он пройдет 5-6 сентября в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующее распоряжение подписано губернатором края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Мероприятие является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Общероссийский статус этому форуму присвоен в рамках распоряжения Правительства России о Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В федеральном статусе мероприятие пройдет уже второй раз. Ожидается, что число участников конгресса превысит 500 человек. Планируется, что гостями станут представители федеральных органов власти, руководители регионов страны, российские и иностранные эксперты. Архитектура текущего конгресса концентрируется на направлениях «Промышленность» и «Образование». В центре внимания будут вопросы подготовки инженеров будущего, трансфера технологий и развития кооперации, построения умных городов и цифровой и экономики, беспилотной авиации.
— Комсомольск-на-Амуре уже в пятый раз будет принимать Конгресс инженеров. Каждый раз он вызывает большой интерес у профессионального сообщества. Он стал своеобразным брендом города. Наша задача — с помощью конгресса способствовать созданию инженерного сообщества. Развивая инженерную экономику и осуществляя переход на производственные технологии будущего мы закладываем крепкий, мощный фундамент развития края и России, — отметил первый зампред правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
Официальный сайт Конгресса: конгрессинженеров.рф, congress2035.ru.
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