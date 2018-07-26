Зеленой роще угрожает «медное» благоустройство

Жители уральской столицы требуют остановить «точечное благоустройство» парка Зеленая роща. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook известный урбанист Владимир Злоказов.

Речь идет, в частности, о проекте благоустройства части парка, примыкающей к клинике «УГМК-здоровье» (Шейнкмана, 113). Проект разработан «медниками» и предусматривает строительство на этой территории спортивных и игровых площадок, зоны для воркаута, бехатоновых дорожек и малых архитектурных форм.

При этом существующие зеленые насаждения якобы вырубаться не будут. Однако, по словам Злоказова , участок уже обнесен забором — то есть идет активная подготовка к проведению масштабных работ.

"Проект, который они (УГМК-холдинг — прим. ред.) представили, выглядит удручающе. Беспомощное архитектурное решение, достойное рук студента-троечника, банальные функции, которые уже есть по соседству, банальное (по-видимому, самое дешевое) оборудование. К тому же непонятно, как запланированные площадки без вырубки разместить на участке, где растут деревья", — пишет Владимир Злоказов в своем посте.

Проект, который они (УГМК-холдинг) представили, выглядит удручающе. Беспомощное архитектурное решение, достойное рук студента-троечника, банальные функции, которые уже есть по соседству, банальное (по-видимому, самое дешевое) оборудование. К тому же непонятно, как запланированные площадки без вырубки разместить на участке, где растут деревья

Стоит напомнить, что альтернативный проект благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 года на обсуждение общественности в рамках рейтингового голосования по ключевым общественным пространствам Екатеринбурга

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот документ разработан специалистами бюро «Архитек» и предполагал обустройство пешеходного мостика на входе в парк с улицы Шейнкмана, трассы для скандинавской ходьбы, детских игровых площадок с «экологичными» деревянными модулями-беседками и поста круглосуточной охраны.

Кроме того, авторы концепции обещали создать по соседству с территорией Ново-Тихвинского женского монастыря мемориальную зону с именами граждан Екатеринбурга, захороненных на ныне снесенном монастырском кладбище.

В ходе рейтингового голосования, завершившегося 18 марта, горожане «прокатили» этот проект. Однако сама идея «апгрейда» Зеленой рощи не была положена под сукно. В апреле стало известно, что проектная документация по реконструкции парка уже готова.

Несмотря на то, что проект не набрал нужного количества голосов, он заявлен в программе формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. Согласно этому документу, работы по благоустройству рощи начнутся в 2019 году. На них будет выделено свыше 319 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

Однако ни на сайте администрации города, ни на портале госзакупок нет информации о том, что торги по этому объекту проводились. Более того, по словам Владимира Злоказова, ранее он уже подавал официальный запрос в администрацию Екатеринбурга, где его заверили, что благоустройство Зеленой рощи в 2018 году не планируется.

Получается, что они соврали… Хотелось бы не наступать в сотый раз на эти грабли

"Получается, что они соврали", — посетовал собеседник агентства. Злоказов уверен, что горожане смогут добиться правды от мэрии, организовав коллективную и массовую компанию по запросам в органы местной власти.

Кроме того, горожане должны подробно ознакомиться с проектом бюро «Архитек» и полномасштабно обсудить его, а при необходимости и скорректировать. «То ли это, что мы хотим видеть? Может быть, проект никуда не годится, а нам через год его предъявят со словами: ну, мы уже прошли госэкспертизу, ничего поменять нельзя и в плане закупок он тоже у нас стоит. Хотелось бы не наступать в сотый раз на эти грабли», — отметил Злоказов.

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