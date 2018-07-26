Серию книг о знаменитых белорусах издали в Минске

Беларуси выпустили серию книг о знаменитых земляках. Это писатели, ученые, контрразведчики, аграрии, космонавты, передает «МИР 24».

О жизни и характере каждой личности рассказывают государственные деятели, коллеги, родные и близкие люди, журналисты. Первый белорусский космонавт Петр Климук уже прочитал книгу о себе. Он надеется, что его деятельность вдохновит молодое поколение на новые свершения.

«Я первый исследовал серебристые облака, полярное сияние, дальше структуру солнца. У меня на борту был очень мощный солнечный телескоп, так люди боятся солнечных вспышек, а мы, хоть и в космосе, ожидали их, надо было исследовать…» — указал Климук.

Каждая книга написана на двух языках: русском и белорусском.

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