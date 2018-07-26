Ещё
Серию книг о знаменитых белорусах издали в Минске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серию книг о знаменитых белорусах издали в Минске 

Мир24 1 час назад
В Беларуси выпустили серию книг о знаменитых земляках. Это писатели, ученые, контрразведчики, аграрии, космонавты, передает «МИР 24».
О жизни и характере каждой личности рассказывают государственные деятели, коллеги, родные и близкие люди, журналисты. Первый белорусский космонавт Петр Климук уже прочитал книгу о себе. Он надеется, что его деятельность вдохновит молодое поколение на новые свершения.
«Я первый исследовал серебристые облака, полярное сияние, дальше структуру солнца. У меня на борту был очень мощный солнечный телескоп, так люди боятся солнечных вспышек, а мы, хоть и в космосе, ожидали их, надо было исследовать…» — указал Климук.
Каждая книга написана на двух языках: русском и белорусском.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Крупнейшее затмение века: что принесет «кровавая» Луна Легендарные «Кресты» ждут своего приговора В Бразилии день чернокожих женщин отметили акцией протеста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
Оружию «Судного дня» нашли ответ67
Москва ответила США на крымскую провокацию389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз80
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»221
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение