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Омская прокуратура через суд закрыла сайт по продаже капканов
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Омская прокуратура через суд закрыла сайт по продаже капканов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Октябрьского округа через суд потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсу с информацией о незаконных способах охоты.
Конкретно — во время мониторинга специалисты надзорного ведомства нашли сайт, где предлагали купить капканы. Между тем использование капканов и их оборот запрещены законодательством РФ, так как это негуманный способ отлова диких животных.
Выявив сайт, прокурор Октябрьского округа направил в суд иск о запрете этой информации, и суд требования прокурора удовлетворил.
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