Омская прокуратура через суд закрыла сайт по продаже капканов 

Прокуратура Октябрьского округа через суд потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсу с информацией о незаконных способах охоты.
Конкретно — во время мониторинга специалисты надзорного ведомства нашли сайт, где предлагали купить капканы. Между тем использование капканов и их оборот запрещены законодательством РФ, так как это негуманный способ отлова диких животных.
Выявив сайт, прокурор Октябрьского округа направил в суд иск о запрете этой информации, и суд требования прокурора удовлетворил.